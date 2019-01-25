Кремль считает полезным любой общественный контроль за исполнением майских указов
14:00 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Любое участие в контроле за исполнением майских указов президента РФ Владимира Путина востребовано, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя инициативу блогера Алексея Навального запустить собственный профсоюз и бороться за повышение зарплат, прописанное в соответствующих указах российского лидера.
"Президент Путин неоднократно говорил о необходимости общественного контроля за исполнением и ходом реализации задач, которые поставлены в майских указах. Поэтому любое общественное участие в контроле за исполнением майских указов востребовано", - сказал Песков. Тем не менее, представитель Кремля сделал акцент на том, что не в курсе деталей инициативы Навального. "О чем конкретно идет речь, здесь мы просто не обладаем какой-то информацией", - сказал он.
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