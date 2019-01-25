0
0
75
НОВОСТИ

ЦБ РФ с 1 февраля начнет проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке

14:12 25.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Центральный банк с 1 февраля начнет проводить отложенные в  2018 году покупки валюты на внутреннем рынке. Они будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. Решение о приостановке покупки валюты ранее было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

14:44 25.01.2019
Две трети москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом
0
30
14:32 25.01.2019
МИД КНР выразил резкое недовольство в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе
0
59
14:00 25.01.2019
Кремль считает полезным любой общественный контроль за исполнением майских указов
0
113
13:32 25.01.2019
Более 5 тыс. иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, все еще нелегально находятся в РФ
0
148
13:20 25.01.2019
Венесуэла не просила Россию о помощи
0
187
13:05 25.01.2019
ГПУ обвинила Жириновского в посягательстве на целостность Украины
0
197
13:00 25.01.2019
В башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити" произошел пожар - очевидцы
0
198
12:32 25.01.2019
На Украине заявили о неизбежности договора с Россией о транзите газа
0
219
12:20 25.01.2019
Неизвестные попытались заживо сжечь школьника на западе Москвы
0
214
12:05 25.01.2019
"Газпром" рассчитал необходимые вложения на "Турецкий поток" в Сербии
0
215

Возврат к списку