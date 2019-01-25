ЦБ РФ с 1 февраля начнет проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке
14:12 25.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Центральный банк с 1 февраля начнет проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке. Они будут осуществляться равномерно в течение 36 месяцев. Решение о приостановке покупки валюты ранее было принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Эхо Москвы
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