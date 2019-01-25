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МИД КНР выразил резкое недовольство в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе

14:32 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

КНР выражает Соединенным Штатам значительное недовольство в связи проходом американских кораблей через Тайваньский пролив, поскольку данный шаг противоречит признаваемому Вашингтоном принципу единого и неделимого Китая. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Мы пристально следим за этим. <...> Мы уже неоднократно выражали обеспокоенность американской стороне по данному поводу - это одна из важнейших и наиболее сложных проблем китайско-американских отношений, - отметила она, выступая на регулярном брифинге. - Мы требуем от США придерживаться принципа "одного Китая" и, в соответствии с трехсторонними договоренностями, с должной серьезностью урегулировать вопрос, касающийся вмешательства в дела Тайваня ради того, чтобы не допустить ухудшения связей между КНР и Соединенными Штатами".

Как сообщила ранее гонконгская газета "Саут Чайна морнинг пост", два корабля ВМС США в четверг совершили проход через Тайваньский пролив, и в тот же день эскадрилья самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая выполнила тренировочный полет к югу от Тайваня. В Минобороны острова подтвердили эту информацию. Аналогичную операцию американские корабли совершали в июле, октябре и ноябре прошлого года. Это вызвало обеспокоенность Пекина, поскольку Тайвань считается неотделимой частью территории КНР, и китайские власти с настороженностью воспринимают американское военное присутствие в регионе.

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