Две трети москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом
14:44 25.01.2019
В последние годы общественный транспорт становится все популярнее у жителей Москвы. По данным городских властей, доля горожан, которые использующих общественным транспортом ежедневно, возросла с 62 до 69%, таким образом, примерно две трети жителей ежедневно ездят на автобусах, троллейбусах, метро, трамваях и электричках. Согласно материалам официального сайта мэра Москвы, в 2010-2018 годах количество пассажиров городского транспорта увеличилось на 460 млн человек, то есть на 9%. В 2018 году пассажиры совершили 5,6 млрд поездок. Причем в 2018 году московской подземкой, поездами МЦК и электричками пригородного железнодорожного транспорта пользовались 3,15 млрд граждан, что на 320 млн больше, чем восемью годами ранее.
НОВОСТИ
- 14:32 25.01.2019
- МИД КНР выразил резкое недовольство в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе
- 14:12 25.01.2019
- ЦБ РФ с 1 февраля начнет проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке
- 14:00 25.01.2019
- Кремль считает полезным любой общественный контроль за исполнением майских указов
- 13:32 25.01.2019
- Более 5 тыс. иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, все еще нелегально находятся в РФ
- 13:20 25.01.2019
- Венесуэла не просила Россию о помощи
- 13:05 25.01.2019
- ГПУ обвинила Жириновского в посягательстве на целостность Украины
- 13:00 25.01.2019
- В башне "Федерация" комплекса "Москва-Сити" произошел пожар - очевидцы
- 12:32 25.01.2019
- На Украине заявили о неизбежности договора с Россией о транзите газа
- 12:20 25.01.2019
- Неизвестные попытались заживо сжечь школьника на западе Москвы
- 12:05 25.01.2019
- "Газпром" рассчитал необходимые вложения на "Турецкий поток" в Сербии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать