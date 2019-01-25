Две трети москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом

14:44

В последние годы общественный транспорт становится все популярнее у жителей Москвы. По данным городских властей, доля горожан, которые использующих общественным транспортом ежедневно, возросла с 62 до 69%, таким образом, примерно две трети жителей ежедневно ездят на автобусах, троллейбусах, метро, трамваях и электричках. Согласно материалам официального сайта мэра Москвы, в 2010-2018 годах количество пассажиров городского транспорта увеличилось на 460 млн человек, то есть на 9%. В 2018 году пассажиры совершили 5,6 млрд поездок. Причем в 2018 году московской подземкой, поездами МЦК и электричками пригородного железнодорожного транспорта пользовались 3,15 млрд граждан, что на 320 млн больше, чем восемью годами ранее.

