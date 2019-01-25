В правительстве не поддержали взимание платы за регистрацию мобильников
15:00 25.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В правительстве не поддержали взимание платы за регистрацию мобильных устройств. Однако сам процесс идентификации аппаратов в кабинете министров считают правильным. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов.
Ранее сенатор Людмила Бокова представила законопроект, согласно которому граждане должны будут регистрировать все аппараты с выходом в интернет и платить за эту услугу. Речь идёт не только о телефонах, но и о планшетах, ноутбуках, различных датчиках и других устройствах. Как ожидается, операторов сотовой связи обяжут блокировать по IMEI устройства, не разрешённые для работы в сетях. Говорит Москва
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