Двенадцать поездов дальнего следования задерживаются из-за снегопада в Саратовской области
15:12 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двенадцать поездов дальнего следования, по последним данным, задерживаются в результате сильного снегопада, который начался накануне и шел почти всю ночь в Саратовской области. Еще восемь поездов уже введены в график, сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании в пятницу.
Сильный снегопад накануне вызвал задержку ряда пригородных поездов и поездов дальнего следования. Также были закрыты несколько автомобильных дорог. Расчистка дорог от снега велась всю ночь и продолжилась утром.
"В связи со сложными метеоусловиями на Приволжской железной дороге были задержаны поезда по ряду направлений. Время задержки составляет от 15 минут до 9 часов 27 минут. Восемь (поездов) введены в график, двенадцать составов следуют с опозданиями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в поездах организовано питание пассажиров и обеспечение их водой. Кроме того, пассажирам, ожидающим свой поезд, предоставляются места в комнатах отдыха на вокзале Саратова. В кассах организован прием билетов от пассажиров, принявших решение не совершать поездку, без удержания сборов.
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