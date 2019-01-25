Двенадцать поездов дальнего следования задерживаются из-за снегопада в Саратовской области

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двенадцать поездов дальнего следования, по последним данным, задерживаются в результате сильного снегопада, который начался накануне и шел почти всю ночь в Саратовской области. Еще восемь поездов уже введены в график, сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании в пятницу.Сильный снегопад накануне вызвал задержку ряда пригородных поездов и поездов дальнего следования. Также были закрыты несколько автомобильных дорог. Расчистка дорог от снега велась всю ночь и продолжилась утром."В связи со сложными метеоусловиями на Приволжской железной дороге были задержаны поезда по ряду направлений. Время задержки составляет от 15 минут до 9 часов 27 минут. Восемь (поездов) введены в график, двенадцать составов следуют с опозданиями", - говорится в сообщении.Отмечается, что в поездах организовано питание пассажиров и обеспечение их водой. Кроме того, пассажирам, ожидающим свой поезд, предоставляются места в комнатах отдыха на вокзале Саратова. В кассах организован прием билетов от пассажиров, принявших решение не совершать поездку, без удержания сборов.