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Спасатели не сумели попасть на борт танкера, горящего в Черном море

15:32 25.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Спасатели не смогли попасть на борт горящего в Чёрном море танкера. Представители экстренных служб пытались оценить состояние судна и попробовать опустить якорь, но попытка оказалась неудачной. Об этом агентству ТАСС сообщил источник в морских спасательных службах.

«Танкеры продолжают гореть, аварийная партия не смогла попасть на борт. Танкеры удерживаются на месте», — сказал собеседник агентства.

Инцидент произошёл 21 января в Чёрном море во время перегрузки топлива с одного судна на другое. Танкеры «Маэстро» и «Канди», которые принадлежат турецкой компании, загорелись. В этот момент они находились вне территориальных вод России. Была организована спасательная операция, 12 человек выжили, тела десятерых позже обнаружили спасатели, поиски ещё десятерых моряков продолжаются. Танкеры продолжают гореть и дрейфуют. За четыре дня они сместились в сторону Крымского полуострова. Сейчас они отдалены друг от друга на 3-4 мили.  Говорит Москва

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