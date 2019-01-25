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Столтенберг прокомментировал итоги встречи Совета Россия-НАТО по ДРСМД

16:00 25.01.2019 Источник: Известия

В Брюсселе (Бельгия) в пятницу, 25 января, состоялось заседание Совета Россия–НАТО (СРН), главной темой которого стало обсуждение ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соглашение находится под угрозой, заявил по итогам заседания генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Reuters.

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«Все члены СРН признают, что ДРСМД жизненно важен для североатлантической безопасности. Но договор сейчас под угрозой. К сожалению, мы не видели никаких признаков прорыва», — сказал Столтенберг.

По его словам, еще одной темой, по которой у сторон остаются фундаментальные разногласия, стала Украина. Тем не менее генсек НАТО назвал встречу конструктивной и полезной, сообщает ТАСС.

«Я думаю, нам надо продолжать диалог с Россией, поскольку это единственный способ решать эти вопросы», — цитирует Столтенберга агентство «Интерфакс».

Накануне, 24 января, он заявил, что Североатлантический альянс попытается убедить Россию вернуться к соблюдению ДРСМД. Глава НАТО при этом в очередной раз обвинил Москву в нарушении соглашения. 20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении выйти из ДРСМД под предлогом невыполнения российской стороной пунктов документа и наличия якобы нарушающей условия документа ракеты 9М729.  Известия

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