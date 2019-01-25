0
0
0
НОВОСТИ

Более 70% выпускников трудоустраиваются в первый год после окончания вуза - Голикова

16:12 25.01.2019 Источник: RNS

Порядка 72% выпускников находят работу в первый год после окончания вуза, заявила журналистам вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

«На сегодняшний день в России сформирована система мониторинга трудоустройства выпускников, по данным которой в 2018 году в целом по стране трудоустроились в первый год после окончания университета 72% выпускников вузов», — сказала она.  RNS

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 25.01.2019
Столтенберг прокомментировал итоги встречи Совета Россия-НАТО по ДРСМД
0
69
15:32 25.01.2019
Спасатели не сумели попасть на борт танкера, горящего в Черном море
0
108
15:12 25.01.2019
Двенадцать поездов дальнего следования задерживаются из-за снегопада в Саратовской области
0
120
15:00 25.01.2019
В правительстве не поддержали взимание платы за регистрацию мобильников
0
142
14:44 25.01.2019
Две трети москвичей ежедневно пользуются общественным транспортом
0
148
14:32 25.01.2019
МИД КНР выразил резкое недовольство в связи с проходом кораблей США в Тайваньском проливе
0
165
14:12 25.01.2019
ЦБ РФ с 1 февраля начнет проводить отложенные в 2018 году покупки валюты на внутреннем рынке
0
215
14:00 25.01.2019
Кремль считает полезным любой общественный контроль за исполнением майских указов
0
221
13:32 25.01.2019
Более 5 тыс. иностранцев, приехавших на ЧМ-2018, все еще нелегально находятся в РФ
0
255
13:20 25.01.2019
Венесуэла не просила Россию о помощи
0
299

Возврат к списку