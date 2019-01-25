Более 70% выпускников трудоустраиваются в первый год после окончания вуза - Голикова
16:12 25.01.2019 Источник: RNS
Порядка 72% выпускников находят работу в первый год после окончания вуза, заявила журналистам вице-премьер правительства Татьяна Голикова.
«На сегодняшний день в России сформирована система мониторинга трудоустройства выпускников, по данным которой в 2018 году в целом по стране трудоустроились в первый год после окончания университета 72% выпускников вузов», — сказала она. RNS
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