Спрос на ипотеку в России может снизиться на 20% - аналитик

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спрос на ипотеку в России может снизиться на 20% весной. Об этом на конференции "Ипотечное кредитование в России" заявил исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка"В конце прошлого - начале этого года банки повысили ставки примерно на 1%. Это приведет к снижению спроса на ипотеку примерно на 20%. Мы не увидим это в первые месяцы, потому что еще есть заявки конца прошлого года, но уже с начала весны это будет заметно", - сказал Матовников.В декабре 2018 года ЦБ во второй раз за год принял решение об увеличении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до 7,75%. После этого банки заявили о намерении пересмотреть ставки по ипотеке.