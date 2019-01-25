Следователи пришли к омбудсмену Кислицыну, заявившему о голодных обмороках детей
17:00 25.01.2019
Следователи пришли к детскому омбудсмену Дмитрию Кислицыну, который ранее заявил о голодных обмороках кузбасских школьников. Об этом «360»рассказал помощник уполномоченного по правам ребенка в Кемеровской области.
«В данный момент правоохранители беседуют с Дмитрием Кислициным в его рабочем кабинете по поводу прогремевшей темы со школьными обедами. В понедельник он проведет пресс-конференцию „О проблемах с питанием детей в школах“», — уточнил представитель омбудсмена. Встреча со следователями проходит в закрытом режиме, добавил он.
Кислицын уверял, что информация о голодных обмороках в школах поступила ему от учителей сельских учебных заведений.
В СК инициировали проверку сообщений уполномоченного. Сотрудники ведомства направили соответствующие запросы в администрацию и офис Кислицына, чтобы получить подтверждающие озвученные им факты документы.
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