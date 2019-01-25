Долги россиян по кредитам в 2018 году выросли на 22,8%
17:12 25.01.2019 Источник: РБК
В 2018 году долги россиян по кредитам выросли на 22,8% против 13,2% в 2017 году, следует из обзора развития банковского сектора России, опубликованного ЦБ. Это рекордный рост с докризисного 2013 года, когда задолженность россиян выросла почти на 30% (до 9,7 трлн руб.). В номинальном выражении объем кредитных долгов россиян достиг 14,9 трлн руб.
Объем вкладов физических лиц вырос в 2018 году на 6,5% — до 28,5 трлн руб. Объем средств на депозитах и счетах юрлиц за год вырос на 6%, составив чуть более 28 трлн руб.
Прибыль банковского сектора РФ в 2018 года выросла в 1,7 раза — до 1,345 трлн руб. (в 2017 году — 0,79 трлн руб.). РБК
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