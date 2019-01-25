Поисковая операция в Черном море завершена, шансов найти выживших нет - Росморречфлот

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречлофта."Все, сегодня прекратили поисковую операцию в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-нибудь живым", - сказал собеседник агентстве.