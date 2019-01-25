Поисковая операция в Черном море завершена, шансов найти выживших нет - Росморречфлот
17:40 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поисковая операция в районе Керченского пролива в Черном море, где горят два иностранных танкера, завершена, шансов найти пропавших моряков живыми нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречлофта.
"Все, сегодня прекратили поисковую операцию в связи с отсутствием разумной надежды найти кого-нибудь живым", - сказал собеседник агентстве.
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