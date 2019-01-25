Правительство РФ нашло способ стимулировать производство оборудования для СПГ

18:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ готово использовать механизм специнвестконтрактов для стимулирования локализации производства оборудования для СПГ-проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания в Сабетте.

"Есть потенциальные инвесторы (в производство оборудования для СПГ - прим. ТАСС), мы будем поддерживать движение в этом направлении, стимулировать в рамках специальных инвестиционных контрактов. Закон о промышленной политике дорабатывается в этом направлении и в ближайшее время выйдет", - сказал Козак.