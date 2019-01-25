0
0
58
НОВОСТИ

Правительство РФ нашло способ стимулировать производство оборудования для СПГ

18:17 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ готово использовать механизм специнвестконтрактов для стимулирования локализации производства оборудования для СПГ-проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания в Сабетте.

"Есть потенциальные инвесторы (в производство оборудования для СПГ - прим. ТАСС), мы будем поддерживать движение в этом направлении, стимулировать в рамках специальных инвестиционных контрактов. Закон о промышленной политике дорабатывается в этом направлении и в ближайшее время выйдет", - сказал Козак.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 25.01.2019
Цукерберг, похоже, замыслил создать нового сетевого "монстра" путем "скрещивания
0
109
18:39 25.01.2019
Губернатор Андрей Воробьёв принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума РФ
0
94
17:40 25.01.2019
Поисковая операция в Черном море завершена, шансов найти выживших нет - Росморречфлот
0
179
17:12 25.01.2019
Долги россиян по кредитам в 2018 году выросли на 22,8%
0
203
17:00 25.01.2019
Следователи пришли к омбудсмену Кислицыну, заявившему о голодных обмороках детей
0
242
16:32 25.01.2019
Спрос на ипотеку в России может снизиться на 20% - аналитик
0
251
16:12 25.01.2019
Более 70% выпускников трудоустраиваются в первый год после окончания вуза - Голикова
0
231
16:00 25.01.2019
Столтенберг прокомментировал итоги встречи Совета Россия-НАТО по ДРСМД
0
318
15:32 25.01.2019
Спасатели не сумели попасть на борт танкера, горящего в Черном море
0
306
15:12 25.01.2019
Двенадцать поездов дальнего следования задерживаются из-за снегопада в Саратовской области
0
294

Возврат к списку