Правительство РФ нашло способ стимулировать производство оборудования для СПГ
18:17 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство РФ готово использовать механизм специнвестконтрактов для стимулирования локализации производства оборудования для СПГ-проектов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания в Сабетте.
"Есть потенциальные инвесторы (в производство оборудования для СПГ - прим. ТАСС), мы будем поддерживать движение в этом направлении, стимулировать в рамках специальных инвестиционных контрактов. Закон о промышленной политике дорабатывается в этом направлении и в ближайшее время выйдет", - сказал Козак.
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