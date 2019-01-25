Цукерберг, похоже, замыслил создать нового сетевого "монстра" путем "скрещивания
18:40 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава компании Facebook ("Фейсбук") Марк Цукерберг планирует интегрировать Facebook Messenger ("Фейсбук мессенджер"), WhatsApp ("Вотсап") и Instagram ("Инстаграм"), которые также принадлежат компании. Об этом сообщила в пятницу газета "Нью-Йорк таймс" со ссылкой на четырех осведомленных лиц.
Для осуществления этого плана, отметила газета, тысячи сотрудников "Фейсбук" должны будут изменить конфигурацию сервисов на базовом уровне с тем, чтобы их основа была унифицирована. При этом все три сервиса продолжат работать как отдельные приложения, обладая единой системой обмена сообщениями. В частности, по требованию Цукерберга, в них будет применяться сквозное шифрование, гарантирующее, что сообщения смогут увидеть только участники разговора. Работа над этим в "Фейсбук", по данным "Нью-Йорк таймс", пока находится на начальном этапе, ее планируется завершить к концу нынешнего или к началу 2020 года.
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