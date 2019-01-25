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Губернатор Андрей Воробьёв принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума РФ

18:39 25.01.2019 Источник: НГ-Online

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Фото пресс-службы губернатора МО
Мероприятие прошло под руководством секретаря Государственного совета, помощника президента России Игоря Левитина. На предстоящем расширенном заседании президиума Госсовета под руководством президента страны Владимира Путина будет обсуждаться работа органов исполнительной власти по улучшению жилищных условий населения и формированию комфортной городской среды. 

После заседания рабочей группы губернатор Московской области Андрей Воробьёв, отвечая на вопросы журналистов, обратил внимание на важность решаемых задач в сфере жилищного строительства и формирования комфортной городской среды. «Жилищное строительство – один из ключевых элементов развития страны. Мы должны думать, как построить доступное жилье, чтобы в эти квартиры своевременно, без задержек въехали те, кто трудится на предприятиях, учителя, врачи, молодые семьи. Важно создать условия, когда доступное жилье становилось бы реально возможным для тех, кто добросовестно работает. Об этом говорится в майском Указе президента от 2018 года, - сказал Андрей Воробьёв. – Благоустройство - это еще один приоритет государства. Мы в Московской области реализуем разные программы, приводим в порядок, делаем комфортными общественные места: скверы, парки, набережные. Мы получаем ассигнования из федерального бюджета для того, чтобы благоустраивать наши города. В Московской области мы каждый год открываем и модернизируем новые парки. Если раньше преимущественно они работали летом, то сегодня многие из них открыты круглогодично: есть возможность отдохнуть, погулять, имеется освещение, чистые дорожки, лыжня». 

Сергей Киселев

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