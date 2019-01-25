Орешкин предсказал сохранение инфляции в I квартале 2019 года

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост годовой инфляции будет сохраняться в течение первого квартала 2019 года, при этом темпы ускорения инфляции будут ниже, чем в январе 2019 года, сообщил в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ" министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее на итоговой конференции Русского дома в рамках Всемирного экономического форума Орешкин сообщал, что РФ прошла пик ускорения инфляции.

"Я говорил не о прохождении пика инфляции, - подчеркнул министр. - У нас годовая инфляция еще будет ускоряться некоторое время в течение I квартала. Я говорил о том, что мы прошли пик ускорения инфляции".