Орешкин предсказал сохранение инфляции в I квартале 2019 года
19:45 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост годовой инфляции будет сохраняться в течение первого квартала 2019 года, при этом темпы ускорения инфляции будут ниже, чем в январе 2019 года, сообщил в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ" министр экономического развития Максим Орешкин.
Ранее на итоговой конференции Русского дома в рамках Всемирного экономического форума Орешкин сообщал, что РФ прошла пик ускорения инфляции.
"Я говорил не о прохождении пика инфляции, - подчеркнул министр. - У нас годовая инфляция еще будет ускоряться некоторое время в течение I квартала. Я говорил о том, что мы прошли пик ускорения инфляции".
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