0
0
141
НОВОСТИ

Орешкин предсказал сохранение инфляции в I квартале 2019 года

19:45 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост годовой инфляции будет сохраняться в течение первого квартала 2019 года, при этом темпы ускорения инфляции будут ниже, чем в январе 2019 года, сообщил в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ" министр экономического развития Максим Орешкин.

Ранее на итоговой конференции Русского дома в рамках Всемирного экономического форума Орешкин сообщал, что РФ прошла пик ускорения инфляции.

"Я говорил не о прохождении пика инфляции, - подчеркнул министр. - У нас годовая инфляция еще будет ускоряться некоторое время в течение I квартала. Я говорил о том, что мы прошли пик ускорения инфляции".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:23 25.01.2019
РАН и Роскосмос занялись проблемой угроз из космоса
0
93
18:40 25.01.2019
Цукерберг, похоже, замыслил создать нового сетевого "монстра" путем "скрещивания
0
239
18:39 25.01.2019
Губернатор Андрей Воробьёв принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума РФ
0
184
18:17 25.01.2019
Правительство РФ нашло способ стимулировать производство оборудования для СПГ
0
211
17:40 25.01.2019
Поисковая операция в Черном море завершена, шансов найти выживших нет - Росморречфлот
0
276
17:12 25.01.2019
Долги россиян по кредитам в 2018 году выросли на 22,8%
0
276
17:00 25.01.2019
Следователи пришли к омбудсмену Кислицыну, заявившему о голодных обмороках детей
0
344
16:32 25.01.2019
Спрос на ипотеку в России может снизиться на 20% - аналитик
0
342
16:12 25.01.2019
Более 70% выпускников трудоустраиваются в первый год после окончания вуза - Голикова
0
291
16:00 25.01.2019
Столтенберг прокомментировал итоги встречи Совета Россия-НАТО по ДРСМД
0
390

Возврат к списку