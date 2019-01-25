РАН и Роскосмос занялись проблемой угроз из космоса

20:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) разрабатывают национальную программу по противодействию астероидам, кометам и космическому мусору. Об этом в пятницу сообщается на странице Роскосмоса в "Фейсбуке".

"Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса", - говорится в сообщении.

"Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите", - пояснили в госкорпорации.