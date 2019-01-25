РАН и Роскосмос занялись проблемой угроз из космоса
20:23 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госкорпорация "Роскосмос" и Российская академия наук (РАН) разрабатывают национальную программу по противодействию астероидам, кометам и космическому мусору. Об этом в пятницу сообщается на странице Роскосмоса в "Фейсбуке".
"Российская академия наук и госкорпорация "Роскосмос" приступили к разработке национальной программы для исследования и создания методов противодействия угрозам из космоса", - говорится в сообщении.
"Это астероиды, кометы и осколки космических камней. Но больший вред землянам несут не небесные тела, а космический мусор на околоземной орбите", - пояснили в госкорпорации.
НОВОСТИ
- 19:45 25.01.2019
- Орешкин предсказал сохранение инфляции в I квартале 2019 года
- 18:40 25.01.2019
- Цукерберг, похоже, замыслил создать нового сетевого "монстра" путем "скрещивания
- 18:39 25.01.2019
- Губернатор Андрей Воробьёв принял участие в заседании рабочей группы по подготовке президиума РФ
- 18:17 25.01.2019
- Правительство РФ нашло способ стимулировать производство оборудования для СПГ
- 17:40 25.01.2019
- Поисковая операция в Черном море завершена, шансов найти выживших нет - Росморречфлот
- 17:12 25.01.2019
- Долги россиян по кредитам в 2018 году выросли на 22,8%
- 17:00 25.01.2019
- Следователи пришли к омбудсмену Кислицыну, заявившему о голодных обмороках детей
- 16:32 25.01.2019
- Спрос на ипотеку в России может снизиться на 20% - аналитик
- 16:12 25.01.2019
- Более 70% выпускников трудоустраиваются в первый год после окончания вуза - Голикова
- 16:00 25.01.2019
- Столтенберг прокомментировал итоги встречи Совета Россия-НАТО по ДРСМД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать