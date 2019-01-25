Портовые службы решают, что делать с аварийными танкерами "Канди" и "Маэстро"

21:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Танкеры под флагом Танзании "Канди" и "Маэстро" в Черном море, на которых четвертые сутки продолжается пожар, могут доставить в порты Керчь или Кавказ, сообщил ТАСС источник в портовых службах полуострова.

"[Для буксировки] рассматривается порт Керчь, но <...> опасно [из-за большого количества судов]. [Могут доставить] на завод "Залив", порт Камыш-Бурун [под Керчью], порт Кавказ", - сказал собеседник.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах полуострова, судно "Канди" шло из российского порта Темрюк, где загрузилось топливом, а "Маэстро" шло из Ливии. "Стоянка, [на которой к началу пожара находились танкеры], и перекачка были нелегальные", - уточнил собеседник агентства. По его словам, сейчас с помощью переводчиков допрошены выжившие моряки, назначена судебно-медицинская экспертиза.