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НОВОСТИ

Трамп предложил восстановить работу правительства на три недели

22:11 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп намерен предложить Демократической партии принять временный бюджет для возобновления работы федерального правительства на три недели, который не предусматривает выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом в пятницу сообщил телеканал Эй-би-си со ссылкой на источник в администрации США.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что американский лидер намерен выступить с заявлением в Белом доме в 13:30 по местному времени (21:30 мск). Она уточняет, что Трамп будет говорить о приостановке работы правительства, но не раскрывает никаких подробностей.

Как отмечает газета "Вашингтон пост", Трамп и демократы уже согласовали трехнедельный бюджет.

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