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В США считают Китай более грозной силой в будущем, потому он что развивается быстрее РФ

22:30 25.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России представляют угрозу ВС США в краткосрочной перспективе, а китайские - в долгосрочной. С таким утверждением выступила в пятницу в эфире телеканала Си-эн-би-си министр Военно- воздушных сил Соединенных Штатов Хезер Уилсон.

"Я бы сказала, что в краткосрочной перспективе Россия и Китай представляют собой угрозу, Россия определенно является угрозой для своих соседей. В долгосрочной перспективе Китай растет и осуществляет новации быстрее России, поэтому в долгосрочном плане Китай вызывает больше опасений", - сказала министр.

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