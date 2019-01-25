В США считают Китай более грозной силой в будущем, потому он что развивается быстрее РФ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы России представляют угрозу ВС США в краткосрочной перспективе, а китайские - в долгосрочной. С таким утверждением выступила в пятницу в эфире телеканала Си-эн-би-си министр Военно- воздушных сил Соединенных Штатов Хезер Уилсон.

"Я бы сказала, что в краткосрочной перспективе Россия и Китай представляют собой угрозу, Россия определенно является угрозой для своих соседей. В долгосрочной перспективе Китай растет и осуществляет новации быстрее России, поэтому в долгосрочном плане Китай вызывает больше опасений", - сказала министр.