Правительство США "оживет" на три недели

23:02 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом и Конгресс США договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства. Об этом объявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу в Розовом саду Белого дома.

"Мы договорились", - подчеркнул американский лидер, говоря о диалоге между исполнительной и законодательной ветвями власти, направленном на урегулирование бюджетного кризиса. Вместе с тем, как признал Трамп, выработанная договоренность предусматривает возобновление финансирования работы правительства лишь на трехнедельный срок.