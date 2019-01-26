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НОВОСТИ

Британия отказался возвращать венесуэльское золото правительству Мадуро

08:30 26.01.2019 Источник: Lenta.ru

Банк Англии отказал правительству президента Венесуэлы Николаса Мадуро в возвращении золотых слитков на сумму 1,2 миллиарда долларов. Об этом стало известно Bloomberg.

На решение Банка Англии повлияла позиция США. В частности, госсекретарь Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон призывали британскую сторону помочь «отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов».

В то же время власти США пытаются передать зарубежные активы лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом. По мнению Вашингтона, это позволит политику эффективнее контролировать правительство.

Хранящиеся в Лондоне золотые слитки составляют внушительную часть от принадлежащих Венесуэле восьми миллиардов долларов в иностранных резервах. Отмечается, что места хранения других активов установить практически невозможно. Известно, что часть активов может находиться в Турции, и США намерены убедить Анкару перестать быть каналом для поставок золота.

23 января Гуайдо на фоне массовых протестных акций призвал избранного главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. Гуайдо поддержали США, Аргентина, Канада, Перу, Колумбия и ряд других стран. Мадуро считает, что за государственным переворотом стоят американские политики. Его легитимность поддержали Россия, Белоруссия и Турция.  Lenta.Ru

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