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НОВОСТИ

На геостационарной орбите активизировались военные спутники США

08:40 26.01.2019 Источник: Вести.Ru

На геостационарной орбите активизировались перемещения американских военных спутников GSSAP. Их активность зафиксирована российскими средствами слежения. Американские спутники инспектируют другие военные аппараты.

Четыре спутника GSSAP (Геостационарной космической ситуационной осведомленности) были запущены в 2014-2016 годах, напоминает РИА Новости. Они контролируют космическое пространство в интересах ВВС США. 

Спутник GSSAP, выведенный на орбиту в 2014 году, совершил до настоящего времени более 400 маневров. В частности, он использовался для осмотра американского военного аппарата MUOS-5, который из-за поломки основного двигателя был вынужден использовать резервные. Другой аппарат серии GSSAP, также запущенный в 2014 году, инспектировал военный спутник WGS-4. Вести.Ru

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