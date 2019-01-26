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"Турецкий поток" для Киева еще "опаснее", чем "Северный поток - 2" - эксперт

08:50 26.01.2019 Источник: Известия

Газопровод «Турецкий поток» для Киева еще «опаснее», чем «Северный поток — 2», потому что после его запуска Украина окончательно лишится транзита российского газа через свою территорию, пишет журнал «Новое время» со ссылкой на эксперта по энергетике Карела Гирмана.

По его мнению, «Северный поток — 2» не сможет обеспечить поставки голубого топлива в южные регионы Европы, что дает надежду Украине на сохранения больших объемов транзита.

Однако при запуске всей цепочки «Турецкого потока» российский газ будет поставляться именно по этому газопроводу в Италию, Францию и балканские страны.

Также эксперт выразил опасение, что Киев лишится поддержки США.

Ведь, если строительство «Северного потока — 2» противоречит интересам Вашингтона, и американцы поддерживают Украину в борьбе против газопровода, то в случае с «Турецким потоком» такого не будет.  Известия

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