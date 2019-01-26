Анатолий Чубайс стал обладателем "Золотой Маски"
09:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Роснано Анатолий Чубайс стал обладателем "Золотой Маски" без гравировки. Такой подарок ему вручили на торжественном вечере в честь открытия театра "Школа современной пьесы", передает корр. ТАСС.
В пятницу вечером, в Татьянин день, театр отмечает возвращение в историческое здание на Трубной площади: в 2013 году там произошел пожар, и последние несколько лет труппа театра выступала на временных площадках. На праздновании состоялась гала-импровизация "Труба зовет", в рамках которой прошел аукцион. Ведущим торгов выступил народный артист России Леонид Якубович.
"Наш театр получал несколько "Масок". Так случилось, что, когда возникли переезды и пожары, обнаружилась "Маска" без подписи...", - сказал художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз и добавил, что получить ее может любой из гостей. За лот назначили цену в "три копейки без сдачи", однако такой суммы в зале ни у кого не нашлось, поэтому Якубович предложил преподнести маску тому, кто помогал "Школе современной пьесы": ее вручили Чубайсу.
Другими лотами аукциона стали туфли актрисы Любовь Полищук из спектакля "Пришел мужчина к женщине", феска (шапочка в виде усеченного конуса с кисточкой) Альберта Филозова из постановки "А чой-то ты во фраке?" и другие предметы.
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