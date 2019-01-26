Берни Сандерс намерен участвовать в президентской гонке 2020 года в США - СМИ
09:30 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенатор от американского штата Вермонт Берни Сандерс намерен баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал "Яху ньюс".
По сведениям его источников, законодатель, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, в течение нескольких месяцев размышлял о том, участвовать ли в следующих выборах. Он был очень обнадежен результатами опросов общественного мнения, в частности, тем, что его могли бы поддержать на выборах многие афроамериканцы и граждане латиноамериканского происхождения.
Источники интернет-портала уточнили, что, по их мнению, Сандерс уже проводит подготовку к вероятному вступлению в гонку. По сведениям "Яху-ньюс", Сандерс, который официально является независимым сенатором, намерен претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.
Ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр американского города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы. Среди вероятных претендентов на пост президента эксперты называют бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.
59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.
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