Берни Сандерс намерен участвовать в президентской гонке 2020 года в США - СМИ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор от американского штата Вермонтнамерен баллотироваться на выборах президента США в 2020 году. Об этом сообщил в пятницу интернет-портал "Яху ньюс".По сведениям его источников, законодатель, который соперничал с экс-госсекретарем Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, в течение нескольких месяцев размышлял о том, участвовать ли в следующих выборах. Он был очень обнадежен результатами опросов общественного мнения, в частности, тем, что его могли бы поддержать на выборах многие афроамериканцы и граждане латиноамериканского происхождения.Источники интернет-портала уточнили, что, по их мнению, Сандерс уже проводит подготовку к вероятному вступлению в гонку. По сведениям "Яху-ньюс", Сандерс, который официально является независимым сенатором, намерен претендовать на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.Ранее о намерении баллотироваться на высший административный пост США объявили уже ряд демократов. В их числе сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, а также бывший мэр американского города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы. Среди вероятных претендентов на пост президента эксперты называют бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-конгрессмена Бето О'Рурка, сенатора от штата Нью-Джерси Кори Букера, сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.59-е выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.