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В результате прорыва дамбы в Бразилии пропали без вести около 150 человек

10:00 26.01.2019 Источник: Эхо Москвы

Шансы найти выживших на месте прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии минимальны. Такое мнение высказал губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема. По последним данным, число пропавших без вести в результате ЧП составляет около 150 человек. При этом данные о жертвах расходятся. Как сообщила газета «Оже эм диа» со ссылкой на муниципального мэра, число погибших составляет как минимум 50 человек. В то же время губернатор подтвердил информацию лишь о семи жертвах. 

 Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, прорвалась накануне в муниципалитете Брумадинью. На месте работают около ста спасателей. Жители близлежащих домов эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. В районе происшествия проживают около тысячи человек. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сожаление в связи со случившимся. Сегодня он намерен осмотреть зону ЧП с вертолета.  Эхо Москвы

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