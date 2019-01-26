В результате прорыва дамбы в Бразилии пропали без вести около 150 человек
10:00 26.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Шансы найти выживших на месте прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии минимальны. Такое мнение высказал губернатор штата Минас-Жерайс Ромэу Зема. По последним данным, число пропавших без вести в результате ЧП составляет около 150 человек. При этом данные о жертвах расходятся. Как сообщила газета «Оже эм диа» со ссылкой на муниципального мэра, число погибших составляет как минимум 50 человек. В то же время губернатор подтвердил информацию лишь о семи жертвах.
Дамба, сдерживающая воду с отходами металлургической промышленности, прорвалась накануне в муниципалитете Брумадинью. На месте работают около ста спасателей. Жители близлежащих домов эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. В районе происшествия проживают около тысячи человек. Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил сожаление в связи со случившимся. Сегодня он намерен осмотреть зону ЧП с вертолета. Эхо Москвы
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