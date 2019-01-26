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Гуаидо объявил себя и.о. президента после телефонного разговора с Майком Пенсом - WSJ

10:30 26.01.2019 Источник: РБК

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента после телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Вашингтона.

Пенс позвонил спикеру парламента Венесуэлы Гуаидо и пообещал ему поддержку США если тот сошлется на положения конституции Венесуэлы и объявит себя и.о. президента, перехватив бразды правления у действующего главы государства Николаса Мадуро, рассказал собеседник издания.

«Этот ночной звонок привел в действие секретный план, разработанный в течение последних нескольких недель, сопровождавшийся переговорами между американскими официальными лицами, союзниками, законодателями и ключевыми фигурами венесуэльской оппозиции, включая самого Гуаидо», — пишет газета.

Сразу после этого разговора, 23 января, Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Как и обещал Пенс, президент США Дональд Трамп немедленно объявил о своей поддержке нового лидера. Вскоре после этого аналогичные заявления поступили из Канады, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Чили, Перу и других стран.​  РБК

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