Гуаидо объявил себя и.о. президента после телефонного разговора с Майком Пенсом - WSJ
10:30 26.01.2019 Источник: РБК
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента после телефонного разговора с вице-президентом США Майком Пенсом, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из Вашингтона.
Пенс позвонил спикеру парламента Венесуэлы Гуаидо и пообещал ему поддержку США если тот сошлется на положения конституции Венесуэлы и объявит себя и.о. президента, перехватив бразды правления у действующего главы государства Николаса Мадуро, рассказал собеседник издания.
«Этот ночной звонок привел в действие секретный план, разработанный в течение последних нескольких недель, сопровождавшийся переговорами между американскими официальными лицами, союзниками, законодателями и ключевыми фигурами венесуэльской оппозиции, включая самого Гуаидо», — пишет газета.
Сразу после этого разговора, 23 января, Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Как и обещал Пенс, президент США Дональд Трамп немедленно объявил о своей поддержке нового лидера. Вскоре после этого аналогичные заявления поступили из Канады, Бразилии, Аргентины, Колумбии, Чили, Перу и других стран. РБК
НОВОСТИ
- 10:00 26.01.2019
- В результате прорыва дамбы в Бразилии пропали без вести около 150 человек
- 09:30 26.01.2019
- Берни Сандерс намерен участвовать в президентской гонке 2020 года в США - СМИ
- 09:00 26.01.2019
- Анатолий Чубайс стал обладателем "Золотой Маски"
- 08:50 26.01.2019
- "Турецкий поток" для Киева еще "опаснее", чем "Северный поток - 2" - эксперт
- 08:40 26.01.2019
- На геостационарной орбите активизировались военные спутники США
- 08:30 26.01.2019
- Британия отказался возвращать венесуэльское золото правительству Мадуро
- 23:02 25.01.2019
- Правительство США "оживет" на три недели
- 22:30 25.01.2019
- В США считают Китай более грозной силой в будущем, потому он что развивается быстрее РФ
- 22:11 25.01.2019
- Трамп предложил восстановить работу правительства на три недели
- 21:07 25.01.2019
- Портовые службы решают, что делать с аварийными танкерами "Канди" и "Маэстро"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать