Толкнувший Скабееву украинский журналист объяснил свой поступок
11:00 26.01.2019 Источник: Lenta.ru
Украинский журналист Сергей Сидоренко, толкнувший ведущую ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольгу Скабееву в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), объяснил свой поступок. Об этом он рассказал в Facebook-аккаунте.
Сидоренко обратил внимание коллег, что Скабеева подталкивала вице-спикера Верховной Рады Украины Ирину Геращенко во время интервью, а также «влезла в прямой эфир». «То, что Скабеева нас при этом провоцировала, сомнению не подлежит», — подчеркнул журналист.
По словам редактора «Европейской правды», он поступил так, как на его месте поступил бы любой другой, но своим поступком он не гордится. «Без сомнения [я нарушил журналистские правила]. Готов понести пропорциональное наказание. Официальную жалобу на меня, говорят, уже подали», — объяснил он.
Журналист заявил, что не будет приносить извинения Скабеевой. «Существу с российского телевидения я вреда не нанес. Даже сделал то, чего она хотела. Ну и коллегам помог возобновить работу. Одни плюсы», — рассказал Сидоренко, подчеркнув, что ведущая ток-шоу «60 минут» не может называться журналисткой.
Ранее 25 января Скабеева сообщила, что представитель украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза оскорбил и толкнул ее. После этого во время интервью Геращенко ее также толкнул один из журналистов. Lenta.Ru
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