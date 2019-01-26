США просят оказать содействие с верной повесткой переговоров с КНДР - МИД РФ
11:30 26.01.2019 Источник: Коммерсант.ru
США просят Россию оказать содействие с повесткой дня переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов по итогам консультаций с американскими коллегами в Вашингтоне. Он также добавил, что пригласил в Россию спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана для продолжения консультаций.
Кроме того, замминистра сообщил о конструктивных переговорах с господином Биганом, в ходе которых они обсудили текущее положение дел на полуострове, а также перспективах урегулирования ядерной и других его проблем. Коммерсантъ
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