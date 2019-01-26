0
0
0
НОВОСТИ

США просят оказать содействие с верной повесткой переговоров с КНДР - МИД РФ

11:30 26.01.2019 Источник: Коммерсант.ru

США просят Россию оказать содействие с повесткой дня переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова, сообщил замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов по итогам консультаций с американскими коллегами в Вашингтоне. Он также добавил, что пригласил в Россию спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана для продолжения консультаций.

Кроме того, замминистра сообщил о конструктивных переговорах с господином Биганом, в ходе которых они обсудили текущее положение дел на полуострове, а также перспективах урегулирования ядерной и других его проблем.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 26.01.2019
Годовщина снятия блокады Ленинграда в РФ превратилась в неуместное торжество - немецкая журналистка
0
50
11:00 26.01.2019
Толкнувший Скабееву украинский журналист объяснил свой поступок
0
193
10:30 26.01.2019
Гуайдо объявил себя и.о. президента после телефонного разговора с Майком Пенсом - WSJ
0
198
10:00 26.01.2019
В результате прорыва дамбы в Бразилии пропали без вести около 150 человек
0
204
09:30 26.01.2019
Берни Сандерс намерен участвовать в президентской гонке 2020 года в США - СМИ
0
252
09:00 26.01.2019
Анатолий Чубайс стал обладателем "Золотой Маски"
0
320
08:50 26.01.2019
"Турецкий поток" для Киева еще "опаснее", чем "Северный поток - 2" - эксперт
0
362
08:40 26.01.2019
На геостационарной орбите активизировались военные спутники США
0
280
08:30 26.01.2019
Британия отказался возвращать венесуэльское золото правительству Мадуро
0
291
23:02 25.01.2019
Правительство США "оживет" на три недели
0
700

Возврат к списку