Годовщина снятия блокады Ленинграда в РФ превратилась в неуместное торжество - немецкая журналистка
12:00 26.01.2019 Источник: Газета.Ru
Немецкая журналистка заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда в России превратилась в неуместное торжество. Свое мнение она выразила в статье для издания Süddeutsche Zeitung.
Она подчеркнула, что речь идет о масштабной трагедии, и выступила против военного парада.
По ее словам, власти отправляют на мероприятие солдат вместо того, чтобы просто проявить сочувствие. Акцент при этом делается на «национальной гордости», а не на памяти.
Автор статьи добавила, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением, в результате которого погибло огромное количество людей.
Ранее сообщалось, что Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. Газета.Ru
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