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Годовщина снятия блокады Ленинграда в РФ превратилась в неуместное торжество - немецкая журналистка

12:00 26.01.2019 Источник: Газета.Ru

Немецкая журналистка заявила, что годовщина снятия блокады Ленинграда в России превратилась в неуместное торжество. Свое мнение она выразила в статье для издания Süddeutsche Zeitung.

Она подчеркнула, что речь идет о масштабной трагедии, и выступила против военного парада.

По ее словам, власти отправляют на мероприятие солдат вместо того, чтобы просто проявить сочувствие. Акцент при этом делается на «национальной гордости», а не на памяти.

Автор статьи добавила, что блокада Ленинграда была чудовищным преступлением, в результате которого погибло огромное количество людей.

Ранее сообщалось, что Минобороны рассекретило документы к 75-летию прорыва блокады Ленинграда.  Газета.Ru

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