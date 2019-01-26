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НОВОСТИ

В Белом доме озвучили сроки строительства стены

12:30 26.01.2019 Источник: Газета.Ru

Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе с Мексикой через три недели. Об этом в твиттере заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них», — написала она. Газета.Ru

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