В Белом доме озвучили сроки строительства стены
12:30 26.01.2019 Источник: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп намерен приступить к строительству стены на границе с Мексикой через три недели. Об этом в твиттере заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
«Через 21 день президент приступит к строительству стены, с демократами или без них», — написала она. Газета.Ru
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