В США из-за холодов аллигаторы вмерзли в лед [+ВИДЕО]
13:00 26.01.2019 Источник: Известия
В национальном парке Shallotte River Swamp Park в Северной Каролине (США) из-за сильных холодов аллигаторы вмерзли в лед. Рептилии практически полностью находятся подо льдом. На поверхности животные оставили только ноздри.
Специалисты уверяют, что опасности для жизни аллигаторов нет. Во время наступления холодов животные чувствуют, что водоем начинает замерзать, и впадают в своеобразную зимнюю спячку, предусмотрительно оставляя себе только возможность для дыхания. Известия
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