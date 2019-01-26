Скончался французский композитор Мишель Легран
16:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Французский композитор Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс.
Как передает агентство со ссылкой на пресс- представителя музыканта, Легран умер ночью в Париже.
Мишель Легран - единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий "Грэмми" в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барбарой Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей. Среди наиболее известных его работ - музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие.
В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".
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