Скончался французский композитор Мишель Легран

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французский композиторскончался на 87-м году жизни. Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс.Как передает агентство со ссылкой на пресс- представителя музыканта, Легран умер ночью в Париже.Мишель Легран - единственный композитор, завоевавший три "Оскара" и пять премий "Грэмми" в номинации "Лучшая музыка". В его дискографии более 100 альбомов. Он работал с Фрэнком Синатрой, Шарлем Азнавуром, Барбарой Стрейзанд, возглавлял жюри международного конкурса молодых исполнителей "Славянский базар" и других престижных фестивалей. Среди наиболее известных его работ - музыка к фильмам "Шербурские зонтики", "Сладкий ноябрь", "Девушки из Рошфора" и многие другие.В марте 2018 года Легран был награжден почетным знаком "За вклад в российскую культуру".