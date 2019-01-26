Приход православной церкви в Сан-Ремо переходит из юрисдикции Константинополя в РПЦЗ

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приход русской православной церкви в Сан-Ремо на Лигурийском побережье Италии переходит под юрисдикцию Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) и принят в Западно- Европейскую епархию. Об этом корр. ТАСС сообщил в субботу настоятель исторического храма священник"Мы уже получили указ", - сказал он. В документе за подписью епископа Ричмондского и Западно-Европейского Иринея, попавшем в распоряжение ТАСС, указывается, что "русский православный приход с храмом в честь Христа Спасителя, преподобного Серафима Саровского и святой великомученицы Екатерины в городе Сан-Ремо (Италия) принимается в Западно-Европейскую епархию Русской православной церкви заграницей". При этом "иерей Дионисий Байков принимается в клир и назначается настоятелем данного храма". "Мы уже за богослужениями поминаем святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, первоиерарха РПЦЗ митрополита Илариона, епископа Ричмонского и Западно- Европейского Иринея", - сообщил Дионисий.По его словам, ранее приходской совет единодушно принял решение просить РПЦЗ принять храм в свой состав. Он пояснил, что согласно Уставу, приход управляется приходским советом и общим собранием и может сам избрать церковную юрисдикцию. К ее смене подтолкнуло решение синода Константинопольского патриархата от 27 ноября 2018 об упразднении экзархата для русских церквей Западной Европы, к которому относился приход и в составе которого пользовался автономией, и автоматическом переведении под юрисдикцию греческой митрополии. Приходская община считает это произволом и не согласна с таким решением.Отец Дионисий полагает, что Константинополь проводит "агрессивную политику в православном мире и в отношении русских православных церквей в Европе", что наблюдается на Украине. Он уточнил, что окончательно решение о переходе будет юридически оформлено 3 февраля на чрезвычайном приходском собрании. "Но подавляющее большинство членов прихода поддерживают это решение", - добавил настоятель. Русский православный приход в Сан-Ремо уже второй в Италии после общины православного храма Рождества Христова во Флоренции, перешедший в РПЦЗ из- за несогласия с действиями Константинополя.