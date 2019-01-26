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Число мигрантов, прибывающих из Турции в ЕС, в 2018 году выросло на 22% - СМИ

17:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число мигрантов, прибывающих с территории Турции в ЕС, в прошлом году снова выросло. Об этом говорится в новом докладе Еврокомиссии (ЕК), выдержки из которого в субботу приводит немецкая газета "Вельт ам зонтаг".

"Общее число прибывших из Турции [мигрантов] в 2018 году составило 50 789", - отмечается в документе. Годом ранее таковых было 41 720, то есть в совокупности "это означает увеличение на 22% по сравнению с 2017 годом", подчеркнули в ЕК. Прежде всего, речь идет о гражданах Турции, Сирии, Ирака и Афганистана. Причем почти 48 тыс. мигрантов прибыли из Турции в Грецию, из них почти 16 тыс. человек по суше.

В докладе ЕК говорится о том, что "90% мигрантов, которые прибывают в ЕС, во время поездки получают поддержку со стороны преступных организаций". Приток беженцев из Турции в Грецию ведет к тому, что центры приема на греческих островах практически переполнены. Сейчас там находятся около 14 тыс. 600 человек, в то время как такие лагеря рассчитаны только примерно на 7 тысяч.

Турция и ЕС в 2016 году заключили сделку, согласно которой Анкара обязалась предотвратить выезд в ЕС нелегальных мигрантов. В ответ Брюссель пообещал Турции до 6 млрд евро, которые, прежде всего, должны пойти на размещение на ее территории и снабжение всем необходимым беженцев. До сих пор были выплачены 3 млрд евро.

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