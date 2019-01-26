Берлин, Париж и Мадрид признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о выборах за 8 дней
15:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если в течение 8 дней в стране не будет объявлено о проведении выборов. Об этом сообщила в субботу в "Твиттере" представитель кабмина ФРГ Мартина Фитц.
"Если в течение 8 дней не будет объявлено о проведении выборов, мы будем готовы признать Хуана Гуайдо временным президентом", - подчеркнула она, отметив, что власти ФРГ "тесно работают с европейскими партнерами" в том, что касается урегулирования кризиса в Венесуэле.
Власти Испании признают лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если президент республики Николас Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. Об этом заявил в субботу председатель правительства Испании Педро Санчес.
"Если в течение восьми дней не будет объявления о выборах, Испания признает Гуайдо [временным] президентом Венесуэлы", - отметил премьер пиренейского королевства. По его мнению, "Гуайдо должен возглавить этот переходный [период] в Венесуэле". Санчес добавил, что Мадрид "со среды работает, чтобы прийти к общей позиции в ЕС" по ситуации в республике.
Франция признает лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны, если глава государства Николас Мадуро не объявит выборы в течение восьми дней. Об этом президент страны Эмманюэль Макрон сообщил в субботу в "Твиттере".
"Венесуэльский народ должен иметь возможность свободно определять свое будущее. Если выборы не будут объявлены в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуайдо "временным президентом", чтобы начать политический процесс", - написал он.
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