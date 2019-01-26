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Минкультуры Украины обязало УПЦ изменить название

18:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство культуры Украины обнародовало список из пяти религиозных организаций, которые согласно принятому закону "О свободе совести и религиозных организаций", должны внести изменения в свое название и устав. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном в субботу в газете "Правительственный курьер".

Согласно обнародованному списку переименованию подлежат: "Руська (Русская) истинно-православная церковь (РИПЦ), Руська (Русская) старообрядческая церковь (беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная поморская церковь (ДПЦ), Украинская православная церковь (в единстве с Русской православной церковью (УПЦ), Руськая (Русская) древлеправославная церковь (РДЦ Новозыбковская согласие), Руська (Русская) православная старообрядческая церковь (РПСЦ)".

Указанные изменения в устав религиозные организации должны сделать не позднее трех месяцев и подать их на регистрацию.

Парламент Украины 20 декабря 2018 года принял законопроект о внесении изменений в действующий закон "О свободе совести и религиозных организациях", которым обязал переименовать Украинскую православную церковь. В частности, принятый документ предусматривает, что церковь, входящая в структуру религиозной организации "с центром в государстве- агрессоре", обязана в названии отображать принадлежность к такой религиозной организации за пределами страны. При этом экспертное управление Рады, решение которого не имеет обязательного характера, пришло к выводу, что закон о переименовании УПЦ противоречит Конституции Украины.

Основной закон Украины предусматривает, что церковь и религиозные организации в стране должны быть отделены от государства, а оно в свою очередь не должно вмешиваться в их деятельность. Также Конституция определяет, что все религии, вероучения и религиозные организации равны перед законом, поэтому нельзя устанавливать преимущества или ограничения одной религии, вероучения или религиозной организации относительно других.

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