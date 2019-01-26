Названы российские регионы с самым грязным воздухом
18:30 26.01.2019
Забайкальский край стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом. С соответствующими данными в докладе Минприроды ознакомился RT.
Далее следуют Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.
Данные представлены на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).
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