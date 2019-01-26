0
0
144
НОВОСТИ

Названы российские регионы с самым грязным воздухом

18:30 26.01.2019

Забайкальский край стал лидером рейтинга регионов России с самым грязным воздухом. С соответствующими данными в докладе Минприроды ознакомился RT.

Далее следуют Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Данные представлены на основании зафиксированной в 2017 году наиболее высокой доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень 5 ПДКсс (среднесуточная предельно допустимая концентрация).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 26.01.2019
Надежда Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины
0
0
19:30 26.01.2019
Германия намерена отказаться от угля в энергетике
0
83
19:00 26.01.2019
Лондон присоединился к требующим выборов в Венесуэле
0
122
18:00 26.01.2019
Минкультуры Украины обязало УПЦ изменить название
0
205
17:30 26.01.2019
Приход православной церкви в Сан-Ремо переходит из юрисдикции Константинополя в РПЦЗ
0
242
17:00 26.01.2019
Число мигрантов, прибывающих из Турции в ЕС, в 2018 году выросло на 22% - СМИ
0
245
16:00 26.01.2019
Скончался французский композитор Мишель Легран
0
314
15:00 26.01.2019
Берлин, Париж и Мадрид признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о выборах за 8 дней
0
366
14:00 26.01.2019
Один из свидетелей по делу Никиты Белых арестован в Москве по подозрению в мошенничестве
0
414
13:00 26.01.2019
В США из-за холодов аллигаторы вмерзли в лед [+ВИДЕО]
0
495

Возврат к списку