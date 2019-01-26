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НОВОСТИ

Лондон присоединился к требующим выборов в Венесуэле

19:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании признает лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным главой государства, если Николас Мадуро в течение 8 дней не объявит о проведении новых выборов. Об этом сообщил в субботу на своей странице в "Твиттере" глава британского МИД Джереми Хант.

"Хуан Гуайдо является тем человеком, который должен вести Венесуэлу вперед. Если в течение 8 дней не будут проведены новые и честные выборы, Соединенное Королевство признает его временным президентом", - говорится в заявлении главы британской дипломатии.

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