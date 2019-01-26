Лондон присоединился к требующим выборов в Венесуэле

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Великобритании признает лидера венесуэльской оппозициивременным главой государства, еслив течение 8 дней не объявит о проведении новых выборов. Об этом сообщил в субботу на своей странице в "Твиттере" глава британского МИД"Хуан Гуайдо является тем человеком, который должен вести Венесуэлу вперед. Если в течение 8 дней не будут проведены новые и честные выборы, Соединенное Королевство признает его временным президентом", - говорится в заявлении главы британской дипломатии.