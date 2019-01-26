Германия намерена отказаться от угля в энергетике
19:30 26.01.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Германия решила отказаться от угля в энергетике в течение 20 лет. Об этом заявил глава правительственной комиссии Рональд Пофалла.
«Не исключено, что определённое развитие рынка сделает возможным более ранний выход», — сказал он.
Правительственная комиссия, которую возглавляет Пофалла, была создана в прошлом году. Её задача — наметить план выхода из угольной промышленности ввиду негативного воздействия на экологию. От атомной энергетики ФРГ планирует отказаться до 2022 года. Говорит Москва
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