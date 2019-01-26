Надежда Савченко выдвинута кандидатом в президенты Украины
20:00 26.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которая последние 10 месяцев находится под стражей, выдвинута кандидатом в президенты Украины на съезде партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко". Об этом передает корр. ТАСС с места события.
Съезд прошел в конференц-зале отеля "Украина". Около 100 делегатов из разных регионов Украины единогласно проголосовали за кандидатуру Надежды Савченко по предложение ее сестры Веры Савченко.
Военнослужащая украинской армии Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции в Донбассе и стала соучастницей убийства журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, за что в марте 2016 года российский суд приговорил ее к 22 годам заключения. В мае того же года президент РФ по просьбе родственников погибших журналистов подписал указ о ее помиловании. Вернувшись на родину, Савченко стала депутатом Верховной рады и в этом качестве под предлогом организации обмена пленными несколько раз посещала неподконтрольные Киеву территории Донбасса.
В марте 2018 года суд решил взять Савченко под стражу на два месяца без возможности внесения залога по подозрению в подготовке террористического акта, сговоре с целью насильственного свержения конституционного строя, подготовке к посягательству на жизнь государственных деятелей, позднее срок ареста неоднократно продлевался. Находясь в следственном изоляторе депутат неоднократно прибегала к голодовке, как средству давления на Службу безопасности Украины.
Очередные выборы главы украинского государства назначены на 31 марта 2019 года. В настоящее время ЦИК Украины зарегистрировал 20 кандидатов на пост президента. В президентском рейтинге, по данным опросов, лидирует Тимошенко. Она, как считают социологи, будет одним из участников второго тура выборов, который может состояться 21 апреля.
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