Интеллектуалы выступили с призывом защитить Европу от политиков-популистов
21:00 26.01.2019 Источник: Эхо Москвы
Три десятка интеллектуалов, среди которых и ряд Нобелевских лауреатов, выступили с призывом защитить Европу от политиков-популистов.
«Бороться за Европу, чтобы вредители не разрушили ее», — так озаглавлено воззвание 30 европейских гуманитариев, среди которых писатели Салман Рушди, Людмила Улицкая и Милан Кундера, философ Бернар-Анри Леви, Нобелевские лауреаты в области литературы Орхан Памук, Эльфрида Елинек, Светлана Алексиевич. Ситуацию вокруг «ценностей старого света» в тексте называют «величайшим испытанием века». Поводом к написанию открытого обращения стали предстоящие в этом годы выборы в Европарламент, где значителен шанс получить места у правых, подобных представителям итальянской «Лиги» Маттео Сальвинии или сторонникам венгерского премьера Виктора Орбана. Тот уже назвал грядущие выборы шансом «попрощаться с либеральной демократией». «На Европу нападают лжепророки, которые бредят возможностью оказаться в центре внимания. Континент все более уязвим для наглого вмешательства со стороны хозяина Кремля, а старушка Европа как идея разваливается на наших глазах», — говорят авторы воззвания. Европе предстоит новая битва за цивилизацию, а главным оружием сил правды в ней должны стать идеалы гуманизма, свободы и равноправия. Их стоит противопоставить популистским призывам к восстановлению «национального духа» и «утраченной идентичности», — выражают уверенность авторы текста.
Как пишет The Guardian, на выборах в Европарламент аналитики ожидают улучшение результатов антимигрантских партий, которые уже получили значительную поддержку на выборах в своих странах. Эхо Москвы
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