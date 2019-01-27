Российские военные обзаведутся "Глазом"
09:05 27.01.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные получат индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз", представляющий собой мини-аппарат с камерой высокого разрешения, который запускается из ручной ракетницы. Новинка уже была опробована в Сирии, сообщил ТАСС в воскресенье источник в оборонно-промышленном комплексе.
"Для армии РФ разработана индивидуальная система оперативной рекогносцировки "Глаз", представляюшая собой мини-аппарат на парашюте, который запускается из ручной ракетницы", - сказал собеседник агентства. По его словам, "в экспериментальном порядке изделие апробировали российские подразделения в Сирии".
Как пояснил источник, солдат на поле боя выпускает из ручной ракетницы реактивный снаряд, который поднимается на высоту до 300 метров и выбрасывает аппарат с камерой высокого разрешения. Пока устройство опускается на парашюте, камера передает изображение на планшет бойца.
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