Помпео: США серьезно относятся к обеспечению мира в Афганистане

09:40 Регион: В мире Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты серьезно настроены по отношению к обеспечению мира в Афганистане и выводу своих войск из этой центральноазиатской республики. Соответствующее сообщение госсекретарь США Майкл Помпео в субботу опубликовал в Twitter.

"США серьезно относятся к обеспечению мира [в республике], препятствованию тому, чтобы Афганистан оставался местом международного терроризма, и к возвращению своих [вооруженных] сил домой", - написал он.

Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон "работает с афганским правительством и всеми заинтересованными сторонами". "США стремятся укрепить суверенитет, независимость и обеспечить процветание Афганистана", - указал шеф американской дипломатии.

Помпео назвал "обнадеживающей новостью" слова спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада о "значительном прогрессе" по итогам шестидневных переговоров в Дохе (Катар) с представителями радикального движения "Талибан" (запрещенная в РФ организация). "Он сообщил о значительном прогрессе в переговорах с талибами о примирении в Афганистане", - напомнил госсекретарь.

Халилзад считает, что встречи в Дохе с талибами "были более продуктивными, чем в прошлом". Он подчеркнул, что Вашингтон "закрепит успех и возобновит переговоры в ближайшее время".