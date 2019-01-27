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Снегопад в Москве продолжится, местами ожидается метель

09:10 27.01.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

Облачная погода, снегопад, метель и до 9 градусов мороза ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 27 января. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня, 27 января, ожидается облачная погода. Снегопад продолжится. Осадки в виде снега будут идти в течение всего дня, а их интенсивность будет квалифицироваться как умеренная. Количество снега, ожидаемого сегодня, уменьшится более чем в два раза по сравнению со вчерашним днем. Температура воздуха достигнет своих максимальных значений уже ближе к вечеру и в Москве составит от минус 7 до минус 5 градусов, по области - от 9 до 4», - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что юго-восточный ветер немного ослабеет и при скорости 5-10 м/с его порывы могут достигать лишь 12 м/с. Но, и при таком ветре, при постоянном снеге местами ожидается метель, а на дорогах могут образовываться снежные заносы. Атмосферное давление ниже нормы.

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