Аналитики: Экономические потери США от "шатдауна" составили 6 млрд долл.
10:00 27.01.2019 Источник: РОСБАЛТ
Экономические потери США от «шатдауна» составили 6 млрд долл., сообщили специалисты S&P Global Ratings, передает "Росбалт" со ссылкой на Reuters.
По словам аналитиков, ситуация отразилась на настроениях на финансовых рынках и на уверенности бизнеса.
Работа американского правительства и ряда бюджетных учреждений была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за разногласий между органами власти по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой. 26 января этого года президент США Дональд Трамп официально завершил «шатдаун».
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