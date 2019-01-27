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НОВОСТИ

В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны десятки рейсов

10:25 27.01.2019 Источник: Газета.Ru

В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада 50 рейсов задержали и еще 10 отменили, передает "Газета.ру" со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 10:00, во Внуково четыре рейса задержано, два отменены, в Домодедово — 7 рейсов задержано и 8 отменено, в Шереметьево задерживается вылет 39 рейсов.


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