В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны десятки рейсов

10:25 Источник: Газета.Ru

В аэропортах Москвы из-за сильного снегопада 50 рейсов задержали и еще 10 отменили, передает "Газета.ру" со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 10:00, во Внуково четыре рейса задержано, два отменены, в Домодедово — 7 рейсов задержано и 8 отменено, в Шереметьево задерживается вылет 39 рейсов.



