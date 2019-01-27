Путин выделит 150 млн руб. для частичной компенсации затрат на экспозицию о блокаде Ленинграда

11:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 150 млн руб. для частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда" в Санкт-Петербурге. Текст документа опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Выделить в 2019 году из резервного фонда президента Российской Федерации Минкультуры России 150 млн рублей для предоставления бюджету города Санкт-Петербурга иного межбюджетного трансферта в целях частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении культуры "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда", - говорится в документе.

Минкультуры РФ поручено контролировать эффективность расходования выделенных средств и предоставить отчет в администрацию президента о расходах. Полпред президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан должен будет обеспечить проверку исполнения данного распоряжения.